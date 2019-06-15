رئاسة البرلمان تصدر توجيها بشأن مجلسي هيأة الاتصالات وشبكة الاعلام العراقي

2019/06/15 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ناقش مجلس النواب، صيغة القرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.

وذكر مصدر نيابي للنور نيوز، ان “رئيس مجلس النواب وجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص إزالة المخالفات القانونيه لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ويتحمل المخالف التبعات القانونية”.





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