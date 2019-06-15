عاجل.. رئيس البرلمان: الجلسات المقبلة ستشهد استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/15 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان الجلسات المقبلة ستشهد استكمال الكابينة الوزارية.





وقال الحلبوسي، ان “جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية”.





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