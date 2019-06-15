عاجل.. مجلس النواب يوجه بفتح مكاتب تمثيل للجهات المرتبطه بالمجلس

2019/06/15 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه مجلس النواب العراقي، بفتح مكاتب تمثيل للجهات المرتبطه بالمجلس.





وذكر مصدر نيابي للنور نيوز، ان مجلس النواب وجه بفتح مكاتب لديوان الرقابة المالية – البنك المركزي – هيأة الاعلام والاتصالات – وهيأة النزاهة”.





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