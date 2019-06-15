الحكمة يلتحق بالنصر في المعارضة وتقاسم الهيئات المستقلة بين الفتح وسائرون

2019/06/15 | 16:26

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بغداد:سومر نيوز

اشهر من البيانات والتصريحات بلجوء الكتل السياسية الى خانة المعارضة لحكومة عادل عبدالمهدي، أنهاها ائتلاف...

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