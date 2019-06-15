أزمة سياسية بشأن قانون.. خلافات بين الكتل ومخاوف مثارة حوله

2019/06/15 | 16:26

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سومر نيوز: بغداد..



وسط خلافات الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية العليا والمخاوف المثارة حوله، ظهر مقترح يتضمن إ...

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