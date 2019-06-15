الحلبوسي يخاطب رئيس الوزراء لازالة مخالفات عمل مجلس المفوضين والامناء بشبكة الاعلام العراقي

2019/06/15 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : يس عراق وجه رئيس مجلس النواب ” محمد الحلبوسي ” اليوم السبت ، بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ازالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي واعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت ، عن جدول الاعمال في الجلسات المقبلة.وذكر بيان صادر عن الدائرة […]

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