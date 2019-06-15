2019/06/15 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بان دوريات النجدة انقذت شابا حاول الانتخار غرقا في شط الحلة، عبر القفز من اعلى جسر بيلي.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مفارز دوريات النجدة انقذت شابا 22 عاما، بعد ان حاول الانتحار عبر القفز من اعلى جسر بيلي (جسر الهنود) وسط الحلة”.واضاف ان “الشاب برر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقاذ شاب حاول الانتحار وسط الحلة وكالة خطوة برس.

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