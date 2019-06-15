رفع جلسة البرلمان الى ٢٢ حزيران

2019/06/15 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

رفع مجلس النواب العراقي، جلسة الى يوم السبت المقبل ٢٢ حزيران ٢٠١٩.

وقال مصدر نيابي للنور نيوز، انه “تقرر رفع الجلسة إلى يوم ٢٢ من الشهر الحالي الساعة ١١ صباحاً”.

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