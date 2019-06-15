اعتقال ضابط ومتهم اخر بتهمة خطف واغتصاب مواطنة في كركوك

2019/06/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، السبت، اعتقال ضابط ومتهم بتهمة خطف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك.

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