2019/06/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط منصة صواريخ على الطريق السريع الرابط بين بغداد وسامراء التي قصفت قاعدة البكر الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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