التركمان يعلنون سعيهم للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء بحكومة إقليم كردستان

2019/06/15 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان إقليم كردستان، آيدن معروف، حسم حصول المكون التركماني والمسيحي، على وزارتين بحكومة الإقليم المقبلة.

وأوضح معروف في تصريح، ان رئيس وزراء الإقليم المكلف، سيجتمع مع ممثلي الأقليات، بعد اجتماعه بالأحزاب والكتل السياسية في الإقليم، لمناقشة تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة، مشيرا الى عدم تحديد الوزارتين اللتين سيحصل عليهما المكون التركماني والمسيحي، على الرغم من حسم موضوع حصول المكونين عليهما.

وأضاف معروف، ان المكون التركماني يشدد على الحصول على منصب نائب رئيس وزراء الإقليم بالحكومة الجديدة، مرجحا حصولهم على المنصب، إضافة الى إحدى الوزارات.

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