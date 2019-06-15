زياد بوزيان - حكايات الدكتور سْفر 9

2019/06/15 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان مجموعة الخلف في مدرجهم ينتظرون بداية الدروس وإذا بحمَّى النقاشات تشتعل بمجرد أن قال أحدهم لزملائه : ــ أرأيتم الدكتور سفر البارحة طلب منا قراءة القرآن و كان قبلها يحثنا على قراءة الشعرية الجديدة! ألا ترون أن الرجل موسوس؟ــ طلب منّا التأمل في اعجاز القرآن البلاغي لنفهم ما معنى المنهج الأسلوبي و الفرق واضح بين التأمل و القراءة المتواترة فالدكتور سْفر أستاذ علماني و العلمانيون لا يهمهم من ال......

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