البرلمان يرفع جلسة اليوم.. والجلسات المقبلة ستتضمن التصويت على هذه الملفات

2019/06/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رفع مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته اليوم الى الـ22 من حزيران الجاري.

رفع مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته اليوم الى الـ22 من حزيران الجاري.وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت الـ22 من حزيران الجاري، الساعة الـ ١١ صباحاً".وأضاف المصدر ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن ان جدول الاعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي"

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