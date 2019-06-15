2019/06/15 | 16:37

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جمع تواقيع نيابية لتحويل العاملين بحسبة الى عقود واجور

السبت

15

حزيران

2019 :

04:04 pm

40

النائب خالد المفرجي رئيس كتلة القرار العراقي النيابية يجمع اكثر من

اربعين توقيعا نيابيا لتحويل العاملين بحسبة الى اجريومي اوعقود

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