هذه تكلفة إرسال البشر إلى القمر في 2024

2019/06/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كشف تقرير التكلفة الفلكية المتوقعة لمشروع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” الطموح لإعادة رواد الفضاء إلى القمر.وقال جيم بريدنشتاين، مدير الوكالة، إن الأخيرة ستحتاج إلى جمع ما بين 20 إلى 30 مليار دولار على مدار السنوات الـ5 القادمة؛ من أجل بلوغ هدف إرسال رواد الفضاء للقمر في عام 2024.وذلك بحسب الموقع الإلكتروني […]

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