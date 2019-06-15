شاهد... معرض المنتجات الإيرانية في أربيل العراقية + فيديو

2019/06/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العالم) 2019.06.15 - إنطلق أعمال معرض المنتوجات الصناعية الإيرانية في مدينة أربيل بمنطقة كردستان العراق بمشاركة 221 شركة إيرانية، حيث يضم المع...

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