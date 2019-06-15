بالوثائق .. تواقيع نيابية لاقرار قانون حقوق شهداء الخسفة

2019/06/15 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ جمع عدد من النواب في البرلمان تواقيع لاقرار قانون حقوق شهداء الخسفة، كما مبين بالوثائق ادناه.

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