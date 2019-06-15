بعد رباعية ليفربول.. سواريز يعترف بالخطأ وما جرى

2019/06/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدلى لاعب برشلونة الإسباني، لويس سواريز، بتصريح مثير حول "الأجواء الحزينة" التي خيمت على النادي الكاتالوني بعد هزيمته القاسية أمام ليفربول، بـ4 لصفر،

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