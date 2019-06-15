الكشف عن تفاصيل حادثة الاعتداء على مديرة مركز امتحاني

2019/06/15 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت محافظة بغداد، اليوم السبت، سير امتحان اللغة الإنكليزية لمرحلة الثالث المتوسط بشكل انسيابي بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة، مؤكدة فتح

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