موسع.. مجلس النواب ينهي قراءة سبعة قوانين ويناقش معالجة ازمة السكن

2019/06/15 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي ‏ ‏اليوم السبت، بحضور‎186‎‏نائبا، قراءة سبعة مشاريع قوانين وناقش تقريرا عن معالجة أزمة السكن.‏

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