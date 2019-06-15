الموارد المائية تتسلم مهمة صيانة اسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية

2019/06/15 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، مهمة صيانة اسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية.

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