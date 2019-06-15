النصر يحذر عبدالمهدي: العراق سيخسر 30 تريليون بتنازلك عن هذه الدعوى

2019/06/15 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

حذرت كتلة ائتلاف النصر النيابية بزعامة حيدر العبادي، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي من التنازل...

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