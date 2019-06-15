مجلس الوزراء يوجه بإنهاء جميع المناصب بالوكالة في مجالس المحافظات

2019/06/15 | 16:58

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت اللجنة القانونية في مجلس محافظة بابل، السبت، عن وصول كتاب خاص من مجلس الوزراء لجميع المحافظات يقض...

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