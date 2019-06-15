مدرب النجف يبدي استغرابه من انتحال شخصيته

2019/06/15 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعرب مدرب فريق النجف ثائر جسام، السبت، عن استغرابه من قيام البعض بانتحال شخصيته وأنشاء صفحة باسمه والقيام بردود مسيئة الى جماهير نادي النجف بهدف تشويه سمعته وصورته أمام الشارع الرياضي.وقال جسام لـ /المعلومة/ إنه “لم اكن اتخيل ان يصل الامر ببعض ضعفاء النفوس لهذا الحد وانشاء صفحة فيسبوك باسمي من اجل […]

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