مظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تهاجم المحتجين

2019/06/15 | 17:30

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بغداد:سومر نيوز

شهدت عدة مدن إيرانية، السبت، مظاهرات واحتجاجات ضد الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واجهتها ا...

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