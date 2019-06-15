2019/06/15 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ترأس مدير عام شركة موانئ العراق، صفاء عبدالحسين، اليوم السبت، اجتماعا لحسم الاجراءات المتعلقة بتمليك ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير عام الموانئ يؤكد حسم تمليك الأراضي لموظفيه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير عام الموانئ يؤكد حسم تمليك الأراضي لموظفيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).