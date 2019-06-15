نائب عن نينوى : عمليات الحرق لها علاقة بمحاولات اخراج الحشد من سهل نينوى

2019/06/15 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، اليوم السبت، ان عمليات الحرق الممنهجة لها علاقة قوية بمحاولات اخراج الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى.وقال القدو في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “اشعر بقلق كبير على ما يحدث في سهل نينوى من عمليات الحرق الممنهج وبهذا الحجم الكبير والواسع لا يمكن ان تكون ...

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