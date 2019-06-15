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نيجيرفان البارزاني: العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة والجهود مستمرة لإقامة التعاون العسكري


نيجيرفان البارزاني: العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة والجهود مستمرة لإقامة التعاون العسكري
2019/06/15 | 17:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بهدف تثبيت الاستقرار

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