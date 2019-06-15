بهذه الطريقة.. تعرف على كلمات مرور “الواي فاي” لجميع مطارات العالم

2019/06/15 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أحياناً قد نضطر لقضاء ساعات طويلة في المطار سواء لانتظار الرحلة أو لأي أسباب طارئة أخرى، وهو وقت قد يصبح غاية في الملل إذا لم تتوفر وسائل من شأنها التغلب عليها كتصفح الإنترنت.وتقدم معظم المطارات حول العالم خدمة “الواي فاي” مجاناً من أجل راحة المسافرين، ومن أجل التيسير على المسافر في الحصول […]

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