رئاسة البرلمان: جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية

2019/06/15 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة.

وقال الحلبوسي في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “جدول أعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي”.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 186 نائباً.

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