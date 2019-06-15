لحكمة النيابية تطالب عبد المهدي بعدم السماح للكتل بتكريس المحاصصة وعدم الخضوع

2019/06/15 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت كتلة الحكمة النيابية بيانا اوضحت فيه موقفها من بيان المرجعية الدينية العليا و ما تطالب به الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وجاء في نص البيان، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] تسخة منه "بناءا على ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة فان على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى واقع عملي محدد بتوقيتات زمنية غير قابلة للتمديد، كما نطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على مايلي: 1-تقديم اسماء الوزراء للوزارات الشاغرة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا واحدا وخاصة الوزارات الامنية.



2-عدم السماح للكتل السياسية بتكريس المحاصصة واختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة والشجاعة من دون الخضوع لضغوط الكتل السياسية.3-على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تقديم نتائج اعماله من تاريخ التشكيل ولغاية 30 /6/ 2019 الى مجلس النواب 4-تقديم مشروع قانون لتعديل القوانين التي منحت امتيازات سوء كانت لمواطنين او مسؤولين ويقوم مجلس النواب بتعديلها خلال عام 2019 5-القضاء على البيروقراطية التي اصبحت عائقا امام انجاز المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات المهمة للمواطنين وخاصة[الكهرباء – الماء – الصحة –السكن].

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