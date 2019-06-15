لجنة نيابية تفاتح وزارة المالية لتخفيض نسبة الفائدة على القروض

2019/06/15 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]فاتحت اللجنة المالية النيابية، السبت، وزارة المالية لتخفيض نسبة الفائدة على قروض الموظفين والمواطنين و المتقاعدين.

وتضمن كتاب صادر عن اللجنة معنون الى مكتب وزير المالية، تمفاتحة اللجنة المالية وبناءً على اتفاق شفوي اولي مع الوزير على امكانية النظر في تخفيض نسبة الفائدة على قروض الموظفين و المواطنين و المتقاعدين من 8% الى 5% تقديراً للظروف المعاشية الصعبة، وارتفاع نسبة الفوائد مقارنة مع الدول الاخرى.

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