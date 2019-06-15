2019/06/15 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة العراق تواصل التحضيرات رغم ضيق الأمدادات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 17:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة العراق تواصل التحضيرات رغم ضيق الأمدادات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة العراق تواصل التحضيرات رغم ضيق الأمدادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).