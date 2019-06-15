سامح عسكر - التصعيد الإعلامي والديني لن يحل مشكلة اليمن

2019/06/15 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر يدخل الشرق الأوسط مرحلة صعبة من الصراع المعتاد بين إيران من جانب والسعودية والإمارات وأمريكا من جانبٍ آخر، إنما هذه المرة وصل الصراع لاحتكاك عسكري مباشر بضرب ناقلات نفطية في الفجيرة وساحل عمان أو في ما يصفه البعض بإيعاز إيراني للحوثيين بضرب مطارات المملكة وتزويدهم بالصواريخ اللازمة لذلك، وما دمنا قد وصلنا لتلك المرحلة فالقادم سيكون إما تصعيد وحرب مباشرة أو اتفاق سلام وعدم اعتداء.لكن ذلك يق......

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