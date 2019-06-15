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الحكمة يمهل رئيس الوزراء اسبوعاً لإكمال كابينته الوزارية


الحكمة يمهل رئيس الوزراء اسبوعاً لإكمال كابينته الوزارية
2019/06/15 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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