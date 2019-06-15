كوبا أمريكا.. قطر تبحث عن بداية مميزة أمام باراجواي

2019/06/15 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عندما يستهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، والتي يشارك فيها بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، سيسعى العنابي إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة والنتائج الإيجابية بهذا العام الذي شهد تتويجه للمرة الأولى في تاريخه ...

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