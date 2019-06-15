2019/06/15 | 17:41

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راموس يحرم رونالدو وكاسياس من حضور حفل زفافه!

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قرر النجم الإسباني سيرجيو راموس عدم دعوة كل من كريستيانو رونالدو وإيكر كاسياس إلى حفل زفافه الذي سيقام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية فإن راموس سيقيم حفل زفاف عالمي في مدينة “إشبيلية” التي ولد وتربى فيها وسط الكثير من النجوم الحالين والأساطير السابقين من زملاءه في ريال مدريد أو منتخب إسبانيا.

وقد استمر راموس مع خطيبته الحالية لمدة تزيد عن ال7 سنوات وقرر بعد ذلك إعلان زواجهما في حفل كبير سيحضر فيه 500 شخص بين أهالي وأصدقاء قائد ريال مدريد وخطبيته.

صحيفة “آس” الإسبانية ركزت على خبر هام وهو عدم توجيه الدعوة لكل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زامل راموس في 9 مواسم بريال مدريد وإيكر كاسياس الذي لعب مع راموس أكثر من 12 عاماً.

وجاء السبب الأول في عدم تقديم الدعوة إلى رونالدو وهي طريقة رحيل النجم البرتغالي إلى نادي يوفنتوس حيث أعلن ذلك وسط أفراح جماهير ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة عشر.

أما كاسياس فكان السبب إنسانيًا بسبب خضوع زوجته المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو، إلى العلاج من مرض السرطان اللعين ولن يستطيع السفر أو الإنتقال إلى أي مكان في الفترة المقبلة.

وجاءت قائمة الحضور المتوقع أن يتواجدوا في الفرح طويلة ومن ضمنها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد والأساطير روبيرتو كارلوس والظاهرة رونالدو وفيرناندو هييرو وراؤول جونزاليز وسيرجي ديل بوسكي مدرب اللاروخا السابق.انتهى3

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