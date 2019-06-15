الحكمة النيابية تطالب رئيس الوزراء بتنفيذ توصيات المرجعية

2019/06/15 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالبت كتلة الحكمة النيابية، اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنفيذ توصيات المرجعية الدينية التي طرحتها في خطبة صلاة أمس الجمعة.وقالت الكتلة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بناء على ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة فإن على الحكومة ان تتبنى هذه التوصيات وتحويلها الى

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