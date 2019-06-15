تدمير 11 مضافة والاستيلاء على أسلحة في صحراء ألانبار

2019/06/15 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ألانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد ألانبار، السبت، بان القوات الأمنية دمرت 11 مضافة لعناصر خلايا عصابات داعش الإجرامية بالحملة الأمنية التي تشهدها المناطق الغربية.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري تمكنت من تدمير مضافات لعصابات داعش بالحملة الأمنية […]

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