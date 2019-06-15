ممثلة إباحية تواجه حكم الإعدام

2019/06/15 | 17:47

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بالقاء القبض على عارضة الأزياء وممثلة الافلام الإباحية السابقة كيلسي تيرنر، البالغة من العمر 26 عاما في ستوكتون بولاية كاليفورنيا لإدانتها بمقتل طبيب نفسي يبلغ من العمر 71 عاما في لاس فيغاس، فيما احتجز صديقها المشتبه به أيضا في القضية.

ونفت تيرنر وصديقها جون كينيسون علاقاتهما بمقتل الطبيب النفسي توماس بورشار،يوم الخميس الماضي،في لاس فيغاس.

ووفقًا لـ "8 نيوز ناو"، سيضع مكتب المدعي العام القضية أمام لجنة لتقرير ما إذا كان على النيابة العامة متابعة عقوبة الإعدام للزوجين.

ومثل الزوجان في المحكمة بعد يومين من اعتراف زميلتها السابقة ديانا بينا بأنها متورطة في قضية القتل واتهمت تيرنر وكينيسون في ذبح الطبيب الذي تم عثر على جثته المتعفنة في صندوق سيارة على طريق مهجور خارج لاس فيغاس في 7 مارس/آذار.

ونقلت وسائل الإعلام عن ضباط الشرطة قولهم، إن الطبيب كان متورطا في علاقة حميمة مع تيرنر وحتى أنه دفع حق الإيجار لمنزل في لاس فيغاس حيث عاشوا المتهمين.

في هذه الأثناء، قالت جودي إيرب، صديقة الطبيب بورشار التي تبلغ من العمر 17 عاما، إنه دفع إيجار تيرنر لأنها كانت مفلسة وخشيت أن تصبح هي وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات بلا مأوى، وأنه كان يريد ببساطة المساعدة فقط.

وتشير الدلائل ضد تيرنر وكينيسون إلى آثار أقدام ودماء وأدوات تنظيف ومناشف في منزلهم تطابق منشفة تم العثور عليها قرب جثة الطبيب.

بغداد اليوم-بغداد

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وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس حسن روحاني التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش الاجت

بغداد اليوم-متابعة

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وفقا لإفصاح جديد عن الذمة المالية،

بغداد اليوم - متابعة

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وقالت الجماعة، في بيان صدر على لسان مصدر عسكري تابع ل

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