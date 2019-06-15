محاكمة البشير بتهمة

2019/06/15 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم السبت، موعد مثول الرئيس الأسبق عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال

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