من أجل الحلوى.. طفل

2019/06/15 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يقدم الصغار على أي شيء مقابل الحصول على بعض الحلويات، لكن ما فعله الطفل سيباستيان صاحب الـ4 سنوات في ولاية مينيسوتا الأميركية،

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