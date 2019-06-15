2019/06/15 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية ،اعتقال ضابط ومنتنسب ،بتهمة خطف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك وفق احكام الماده 396من قانون العقوبات .وقال لمراسل وكالة وطن للانباء انه وبحهود مشتركة ومتابعة وعمل دؤوب تمكنت مفارز مديرية الشؤون الداخلية والامن ومديرية الامن الوطني في كركوك من القاء القبض على ضابط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ضابط ومنتسب بتهمة خطف واغتصاب مواطنة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ضابط ومنتسب بتهمة خطف واغتصاب مواطنة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).