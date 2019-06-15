هشام السهيل : عدم توافق النواب السنة وراء تأجيل انتخاب رئيس لجنة النزاهة

2019/06/15 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل ان الخلافات وعدم توافق النواب السنة في لجنة النزاهة اجل انتخاب رئيسها لاشعار اخر.وقال السهيل في تصريح لوكالة وطن للانباء :” ان اللجنة عقدت اجتماعها بعد ظهر اليوم لانتخاب رئيسها بحضور 22 نائبا “.واضاف :” ان استمرار الخلاف وعدم الاتفاق على المرشحين لرئاسة اللجنة اثر على التصويت […]

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