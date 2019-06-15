محافظة بغداد تفتح تحقيقاً عاجلاً بالاعتداء على مديرة مركز امتحاني

2019/06/15 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت محافظة بغداد، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات.وقالت المحافظة في بيان تقلت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “سير امتحان اللغة الإنكليزية لمرحلة الثالث المتوسط جرى بشكل انسيابي بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة”، مؤكدة “فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مديرة مركز […]

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