خزان للصرف الصحي يطيح بـ7 عمال من الهند

2019/06/15 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} لقي سبعة عمال حتفهم أثناء تنظيفهم خزانا للصرف الصحي في فندق في غرب الهند من دون تجهيزات للسلامة، وفق ما ذكرت الشرطة اليوم.

واتهم صاحب الفندق بالتسبب في وفاة هؤلاء العمال بسبب الإهمال الذي أدى إلى وقوع هذه الحادثة مساء الجمعة في منطقة فادودارا في ولاية غوجارات، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة.وكان أربعة بين القتلى عمالا استدعوا لتنظيف خزان الصرف الصحي في الفندق، في حين كان ثلاثة آخرون من موظفي الفندق الذين أتوا لتقديم المساعدة.ويعمل مئات الآلاف من الهنود معظمهم من الطبقات الفقيرة "كعمال تنظيف يدوي" يقضي عملهم بتنظيف أنابيب وخزانات الصرف الصحي بلا أي معدات سلامة أو أقنعة.

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