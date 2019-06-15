بغداد تفتح تحقيقاً عاجلاً بحادثة الاعتداء على مديرة مركز امتحاني في البلديات

2019/06/15 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت محافظة بغداد عن سير امتحان اللغة الإنكليزية لمرحلة الثالث المتوسط بشكل انسيابي بمشاركة اكثر من ٧٠ الف طالب وطالبة، مؤكدة فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات وبالقرب من دارها.

وأشارت المحافظة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى ان" غرفة العمليات الطارئة المشكلة بديوان المحافظة لمراقية سير الامتحانات تابعت بشكل مباشر وميداني اجراء سير الامتحانات مع مديريات تربية بغداد الستة".واوضحت المحافظة ان" حادثة الاعتداء الذي جرى على مديرة مركز امتحاني في منطقة البلديات والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حدثت بعد نهاية الامتحانات وقرب دارها"، مشددة على " ان السيد المحافظ وجه بفتح تحقيق عاجل بالاعتداء والتأكيد على توفير الحماية الأمنية المشددة للمراكز الامتحانية ومدرائها والمراقبين".كما لفتت المحافظة الى " التكثيف من اجهزة التشويش في المراكز لمنع حالات الغش والكشف عنها فضلا عن تامين استمرار التيار الكهربائي وتوفير الماء البارد للممتحنين ونشر {٢٠} سيارة اسعاف لجانبي الكرخ والرصافة".انتهى

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