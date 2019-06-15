مستشار عبد المهدي: وضع الكهرباء مستقر وهناك خلل تم تجاوزه

2019/06/15 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، أن وضع الكهرباء مستقر، معتبراً أن هناك خللا تم تجاوزه.

وقال عبد الحسين الهنين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وضع الكهرباء مستقر وهناك خلل تم تجاوزه بنجاح".ودعا الهنين وسائل الإعلام إلى "عدم التهويل ومحاولة الترويج للكذب".واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (11 حزيران 2019)، وصول العراق الى انتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء.

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