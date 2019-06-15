المالكي والجبوري يؤكدان على الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية ومتابعة البرنامج الحكومي

2019/06/15 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، اليوم السبت، على الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال مكتب المالكي في بيان تلقته /SNG/،إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، بمكتبه اليوم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والوفد المرافق له”.وأضاف أنه “جرى خلال ...

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