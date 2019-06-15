بعد المحاصيل الزراعية.. حرائق جديدة تضرب المحافظات الشمالية

2019/06/15 | 18:02

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، السبت، سيطرتها على الحرائق التي اندلعت في محيط حقول كبريت...

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